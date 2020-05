Feste di compleanno ai tempi del Covid-19: sanzionati 8 giovani studenti (Di lunedì 4 maggio 2020) Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno scoperto, in un’abitazione privata, una festa di compleanno non autorizzata in questo periodo di emergenza Covid-19, identificando e sanzionando tutti i partecipanti, tra Festeggiato e ospiti, in totale 8 persone. I fatti Ieri sera, su segnalazione di alcuni abitanti di zona, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo sono intervenuti presso un condominio in via Aurelia e sentendo provenire diverse voci e musica da un’abitazione, hanno eseguito una verifica. Una volta all’interno, i Carabinieri hanno notato la presenza di 8 giovani, tutti studenti, che Festeggiavano il 17° compleanno di uno dei partecipanti. Durante le fasi dell’identificazione dei presenti, uno di loro, un 19enne romano, residente in quell’abitazione, si è prima rifiutato di fornire le ... Leggi su ilcorrieredellacitta Eugenie di York festeggia il compleanno del marito con una foto inedita delle nozze

