Fase due, non si ferma la solidarietà a Napoli: “Nessuno resti indietro” (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina, con l’avvio della Fase due, a Napoli non si è fermata la rete solidale impegnata nella distribuzione gratuita di mascherine. I volontari del centro sociale Ex OPG Occupato – Je so’ pazzo e di Potere al Popolo Napoli hanno distribuito sul territorio 1000 mascherine. Consegnate quest’oggi a medici di base, residenze psichiatriche, commercianti, ma anche ai lavoratori dei supermercati che in questi ultimi tempi non si sono mai fermati. Continua, quindi, la solidarietà dal basso nel capoluogo campano, partita già quasi due mesi fa con la consegna di oltre 895 pacchi alimentari distribuiti grazie alla campagna di crowdfunding messa in piedi dai ragazzi del centro sociale di Materdei. Grazie anche a quest’ultima si è riuscito ad acquistare 2650 mascherine da donare a ... Leggi su anteprima24 Fase due - il Prefetto Cappetta : “Troppa gente in strada - non è un libera tutti”

Mattino 5 - Federica Panicucci torna in studio : "Siamo pronti per la fase due" (video)

La fase due siamo noi - perché non abbiamo scelta (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa mattina, con l’avvio delladue, anon si èta la rete solidale impegnata nella distribuzione gratuita di mascherine. I volontari del centro sociale Ex OPG Occupato – Je so’ pazzo e di Potere al Popolohanno distribuito sul territorio 1000 mascherine. Consegnate quest’oggi a medici di base, residenze psichiatriche, commercianti, ma anche ai lavoratori dei supermercati che in questi ultimi tempi non si sono maiti. Continua, quindi, la solidarietà dal basso nel capoluogo campano, partita già quasi due mesi fa con la consegna di oltre 895 pacchi alimentari distribuiti grazie alla campagna di crowdfunding messa in piedi dai ragazzi del centro sociale di Materdei. Grazie anche a quest’ultima si è riuscito ad acquistare 2650 mascherine da donare a ...

fattoquotidiano : Fase 2, Ricciardi (Oms): “Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita, bisogna re… - fattoquotidiano : LA GOVERNATORA Fino a 13 giorni fa era per la linea del rigore “perché la Fase Due va preparata con prudenza”. Poi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto #psicologico. Per affrontare il r… - DenverCartoons : RT @artvsticstyles: buona fase due raga, la mia mente ottimistica pensa che ritorneremo alla fase uno in meno di 14 ore - CandelliAngelo : ASL Brindisi: servizio di supporto psicologico attivo anche nella fase due -

Ultime Notizie dalla rete : Fase due La fase due a Roma: "La metro fa più paura" - Primopiano Agenzia ANSA Fase 2, doppio scoop di Dagospia: «Travaglio senza guanti e mascherina, Casalino look da spiaggia»

La fase 2 è iniziata e con essa i graduali allentamenti: la mascherina e i guanti saranno però accessori inevitabili per la nostra sicurezza. Il sito Dagospia ha però beccato due personaggi parecchio ...

Fase 2, Cagliari riparte: in fila nei bar per il take away

Anche Cagliari riparte da cappuccino e cornetto. La differenza con i giorni più bui della quarantena è proprio la riapertura dei bar, ma solo in versione take away: da questa mattina tutti in fila per ...

La fase 2 è iniziata e con essa i graduali allentamenti: la mascherina e i guanti saranno però accessori inevitabili per la nostra sicurezza. Il sito Dagospia ha però beccato due personaggi parecchio ...Anche Cagliari riparte da cappuccino e cornetto. La differenza con i giorni più bui della quarantena è proprio la riapertura dei bar, ma solo in versione take away: da questa mattina tutti in fila per ...