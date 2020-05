Fase 2, si ricomincia a uscire: per un rientro a casa in sicurezza (Di lunedì 4 maggio 2020) Anche nella «fase 2» rimane fondamentale (o, forse, lo è ancora di più) mettere in pratica le precauzioni igieniche per proteggersi dal coronavirus. E siccome si uscirà di più (non troppo) anche il rientro a casa deve essere fatto in sicurezza. Quindi via le scarpe e mani lavate per limitare al massimo i rischi di contagio in famiglia. Leggi su vanityfair Quando si ricomincia a lavorare : e calendario date fase 2 in Italia

Fase 2 - Prof. Galli avvisa : "L'emergenza non è finita. Senza precauzioni ricomincia tutto"

Quando si ricomincia a lavorare : e calendario date fase 2 in Italia (Di lunedì 4 maggio 2020) Anche nella «fase 2» rimane fondamentale (o, forse, lo è ancora di più) mettere in pratica le precauzioni igieniche per proteggersi dal coronavirus. E siccome si uscirà di più (non troppo) anche il rientro a casa deve essere fatto in sicurezza. Quindi via le scarpe e mani lavate per limitare al massimo i rischi di contagio in famiglia.

akobsara : oggi inizia la fase due e tra dieci giorni ricomincia la fase uno, ?? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FASE 2 - Il Prof. Galli: 'L'emergenza non è finita, senza precauzioni ricomincia tutto' - solo_io__ : RT @SeFossi_Vento: Con prudenza e rispetto per noi stessi e per gli altri. Iniziamo così questa nuova settimana che ci porterà verso la tan… - Stefano15067453 : FASE 2 RICOMINCIA LO SPOSTAMENTO VERSO SUD - Lalla_g_k : RT @SeFossi_Vento: Con prudenza e rispetto per noi stessi e per gli altri. Iniziamo così questa nuova settimana che ci porterà verso la tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase ricomincia Ecco come spostarsi, dove andare e chi incontrare dal 4 maggio: tutte le regole da rispettare nella Fase 2 La Stampa Messaggero Veneto: "Pordenone, domani si aprono le porte dei campi del 'De Marchi'"

“Il Pordenone sta per ricominciare: da domani si aprono le porte dei campi del 'De Marchi'”, si legge sull'edizione odierna del Messaggero Veneto. Che riporta un'intervista a Matteo Lovisa, ds dei ner ...

SISMA 2009: ANCE L'AQUILA, ''AL LAVORO PER DARE SEGUITO OBBLIGO TAMPONI A OPERAI''

L'AQUILA - "In queste ore ferve il lavoro di Ance L’Aquila per dare seguito all’ordinanza sindacale che stabilisce l’obbligo dei tamponi per le maestranze dei cantieri, ai fini di una sicura ripartenz ...

“Il Pordenone sta per ricominciare: da domani si aprono le porte dei campi del 'De Marchi'”, si legge sull'edizione odierna del Messaggero Veneto. Che riporta un'intervista a Matteo Lovisa, ds dei ner ...L'AQUILA - "In queste ore ferve il lavoro di Ance L’Aquila per dare seguito all’ordinanza sindacale che stabilisce l’obbligo dei tamponi per le maestranze dei cantieri, ai fini di una sicura ripartenz ...