Fase 2, riapre la Electrolux di Solaro, con separatori in linea e in mensa (Di lunedì 4 maggio 2020) Da oggi riparte la produzione all’interno della Electrolux di Solaro in Corso Europa. Il rientro sarà scaglionato e con orari modificati e una serie di accorgimenti introdotti in azienda per garantire il distanziamento sociale e la sanificazione ripetuta delle aree di lavoro. Sono stati fatti una serie di interventi in questi giorni di chiusura, per … L'articolo Fase 2, riapre la Electrolux di Solaro, con separatori in linea e in mensa proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Cimiteri e parchi - cosa riapre dal 4 maggio/ Fase 2 : dai mercati alle spiagge - regole

