F1 | la sede del GP del Messico diventerà un ospedale per pazienti affetti da Covid-19

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’autodromo Hermanos Rodriquez,del Gran Premio di F1 di Città del, sarà trasformato in unprovvisorio per accogliere ida coronavirus. La pandemia di-19 ha colpito in questi mesi più di tre milioni di persone nel mondo e ha causato oltre 200.000 morti. Inci sono stati più di 23.000 casi confermati, mentre il bilancio delle vittime è fermo a quota 2154. L’area paddock dell’autodromo di Città del, abituata ad ospitare ogni anno migliaia di appassionati di F1, è parsa idonea per diventare unprovvisorio, in modo da alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere del Paese. In un post sui social media, il direttore dell’Istituto messicano per la sicurezza sociale, Zoe Robledo, ha annunciato il piano, esponendone i dettagli tecnici: ci saranno ...