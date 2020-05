Da Samantha Cristoforetti i consigli per una sana alimentazione: “Non riempiamoci la casa di cose iperprocessate, piene di zuccheri” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Equilibrio tra i macronutrienti, sulla pagina web ‘Avamposto 42’ con il bonus food l’avevamo interpretato con il piatto unico, un bilanciamento tra carboidrati e proteine grasse deve esserci, una scelta di fonti e grassi sani, la varietà, non mangiare tutti i giorni le stesse cose magari un giorno un avocado e un altro giorno uno snack di semi oleosi. E poi avere in casa le cose giuste; abbiamo tutti una riserva limitata di forza di volontà e autocontrollo e ci sono mille cose per cui ne abbiamo bisogno per cui quando non serve cerchiamo di non avere bisogno dell’autocontrollo. Non riempiamoci la casa di cose iper processate, piene di zuccheri, dicendo: tanto le mangio solo se arrivano ospiti. Facciamo il contrario; se so che arrivano ospiti le compro così magari ci facciamo un caffè con i biscotti, non è un ... Leggi su meteoweb.eu Buon compleanno Mario Calvo Platero - Samantha Cristoforetti - Giacomo Poretti…

Dove dormono gli astronauti? Samantha Cristoforetti in 3 VIDEO racconta com'è abitare sulla Stazione Spaziale Internazionale

Milano, 4 mag. (askanews) - "Equilibrio tra i macronutrienti, sulla pagina web 'Avamposto 42' con il bonus food l'avevamo interpretato con il piatto unico, un bilanciamento tra carboidrati e proteine ...

Come spiega la nostra giornalista Ho guidato una Vespa rossa per le strade di Roma, mi sono emozionata davanti alla Moschea Blu di Istanbul, ho incontrato Samantha Cristoforetti all’interno di un ...

