Come procede la fase 2 sui mezzi pubblici di ATAC a Roma (Di lunedì 4 maggio 2020) Si immaginava qualche lieve difficoltà (ironia) da parte di ATAC nell’implementare i protocolli di sicurezza sui mezzi pubblici nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. I primi tweet e le prime foto della situazione sembrano confermare questa curiosa impressione. Come procede la fase 2 sui mezzi pubblici di ATAC a Roma Con la fine del lockdown i Romani sono tornati a riversarsi nelle strade della città, finora in maniera disciplinata. Fuori dai bar che hanno riaperto si vedono alcune file di persone con la mascherina che attendono di poter ritirare un caffè da asporto. “Accessi contingentati su metro e bus con capienza massima del 25% dei posti a sedere. Funzionari ATAC fuori dalle stazioni della metro disciplinano l’accesso cadenzato di 30 persone ogni 3 minuti”, fa sapere l’azienda. Questo invece è ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - l’uscita dal lockdown degli altri : come stanno procedendo gli altri paesi europei?

"Il vero amico per me è come un familiare". Lo dice il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, parlando della fase 2 e della definizione del termine 'congiunti' cui sarà possibile fare visita a ...

VAL D’AGRI – «Procedere immediatamente ad effettuare uno screening della popolazione valligiana» sul modello di quello già effettuato nella sola ex zona rossa di Moliterno, «per cerchi concentrici» e ...

