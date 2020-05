Zuzzurro e Gaspare | l' ultimo spettacolo inedito va sul web

Leggi su blogo

(Di domenica 3 maggio 2020) I teatri sono stati tra i primi a fermare le proprie attività e saranno tra gli ultimi a riaprire, come cinema e musica live. Ogni settore sta cercando un modo per sopravvivere e non tagliare i fili con il proprio pubblico e per non soccombere alla gratuità dei contenuti trasmessi da tv e servizi on demand. Tra le diverse iniziative c'è teatroinvideo.com, una piattaforma che si propone di mettere a disposizione del pubblico pièce teatrali, inedite, a pagamento. Un biglietto simbolico per un servizio che si presenta come un pay-per-view, sulla scorta di analoghe piattaforme, da Sky a Netflix, come sottolinea Nino Formicola, che ha lanciato l'iniziativa in collegamento con Mara Venier a Domenica In nella puntata del 3 maggio. "Il progetto “teatro in video” è nato dall’idea di dare continuità a questa antica quanto sublime arte ...