Università, tornano le sessioni d'esame e le sedute di laurea 'in presenza' (ma con prescrizioni) (Di domenica 3 maggio 2020) Ci si sta apprestando a un lento ritorno alla normalità. Se per le scuole – dagli asili nido ai licei e istituti superiori – la luce in fondo al tunnel sembra essere un miraggio sempre più lontano (probabilmente, come spiegato da Lucia Azzolina, si riprenderà a settembre con metodologie differenti), il tema Università fase 2 sembra essere quello più vicino a una parvenza di quotidianità. Nelle Faq del governo sul dpmc del 26 aprile scorso, infatti, si fa riferimento alla ripresa delle sessioni d'esame e alle sedute di laurea in sede. Il tutto a partire da lunedì 4 maggio, ma con delle precise indicazioni per gli Atenei. LEGGI ANCHE > Gli amici non sono «affetti stabili» (almeno fino al 18 maggio) Si possono tenere le sessioni d'esame e le sedute di laurea? «Sì, potranno essere ...

