Ultimi sondaggi elettorali, Demos-Repubblica: percentuali partiti e gradimento leader (Di domenica 3 maggio 2020) Ultimi sondaggi elettorali. Tra quelli pubblicati oggi spicca quello targato Demos-Repubblica. La nuova rilevazione pubblicata dal quotidiano romano descrive uno scenario politico in lento movimento. Cala il consenso verso il governo, ma resta comunque molto elevato (è il 63%), mentre i partiti che lo sostengono non fanno significativi passi avanti. Anzi, Italia Viva di Renzi farebbe registrare un vero e proprio tracollo. Sul fronte dell’opposizione, segnali positivi da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Tra i leader, si segnala l’exploit del governatore veneto Luca Zaia. Le percentuali dei partiti La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito ma scende ancora nelle intenzioni di voto che oggi sono al 26,6%. Si tratta di quasi otto punti meno rispetto alle elezioni Europee dello scorso maggio 2019. Alla seconda piazza il Pd, che si avvicina al 22% dei ... Leggi su urbanpost Gli ultimi sondaggi : le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi : le intenzioni di voto

Gli ultimi sondaggi : le intenzioni di voto (Di domenica 3 maggio 2020). Tra quelli pubblicati oggi spicca quello targato. La nuova rilevazione pubblicata dal quotidiano romano descrive uno scenario politico in lento movimento. Cala il consenso verso il governo, ma resta comunque molto elevato (è il 63%), mentre iche lo sostengono non fanno significativi passi avanti. Anzi, Italia Viva di Renzi farebbe registrare un vero e proprio tracollo. Sul fronte dell’opposizione, segnali positivi da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Tra i, si segnala l’exploit del governatore veneto Luca Zaia. LedeiLa Lega di Matteo Salvini resta il primo partito ma scende ancora nelle intenzioni di voto che oggi sono al 26,6%. Si tratta di quasi otto punti meno rispetto alle elezioni Europee dello scorso maggio 2019. Alla seconda piazza il Pd, che si avvicina al 22% dei ...

fattoquotidiano : ULTIMI SONDAGGI Grosso calo della Lega di Matteo Salvini [Leggi tutti i dati] - LucianoRomeo9 : Se la politica si potesse raccontare come fosse una corsa ciclistica, visti gli ultimi sondaggi, si potrebbe afferm… - Ilkonte69 : @CarloCalenda L'articolo di riferimento è ironico, il suo tweet invece purtroppo no.... tristemente non ha nemmeno… - spiritodel94 : @lorepregliasco Secondo gli ultimi sondaggi #Conte ha il gradimento di 150milioni di italiani.Lo ha confermato il s… - mfiorantino : RT @Misurelli77: Nella Lega, dopo gli ultimi sondaggi negativi, iniziano i malumori interni Voi chi vedreste bene come segretario... (Voto… -