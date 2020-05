Sondaggi, Demos: “Fiducia nel governo in calo, ma ancora al 63%. Conte in testa, Zaia e Speranza superano Meloni e Salvini” (Di domenica 3 maggio 2020) L’Italia che si prepara alla fase 2 dell’emergenza, mantiene alta la fiducia nel premier Giuseppe Conte e nel governo, anche se in calo rispetto al picco del mese precedente. Tra i leader, oltre al presidente del Consiglio saldamente in testa nonostante il -7% di consensi, si distinguono Luca Zaia e Roberto Speranza. Mentre Giorgia Meloni e Matteo Salvini perdono rispettivamente 12 e 9 punti negli apprezzamenti e perdono il podio dei più apprezzati. In generale, due intervistati su 3 promuovono l’esecutivo, mentre solo il 35 per cento approva come si muove l’opposizione del centrodestra. E’ questa la fotografia dell’istituto Demos, pubblicata da Repubblica, quando mancano poche ore all’inizio del primo graduale ritorno alla normalità. In quadro generale di incertezze, come segnalato da Ilvo Diamanti, il governo resiste con un ... Leggi su ilfattoquotidiano Sondaggi - Demos : “Fiducia nel governo in calo - ma ancora al 63%. Conte in testa - Zaia e Speranza superano Meloni e Salvini

Sondaggio Demos : scende la popolarità del governo e Zaia supera Salvini

Sondaggi Demos - il crollo della fiducia in Giorgia Meloni (Di domenica 3 maggio 2020) L’Italia che si prepara alla fase 2 dell’emergenza, mantiene alta la fiducia nel premier Giuseppee nel, anche se inrispetto al picco del mese precedente. Tra i leader, oltre al presidente del Consiglio saldamente innonostante il -7% di consensi, si distinguono Lucae Roberto Speranza. Mentre Giorgia Meloni e Matteo Salvini perdono rispettivamente 12 e 9 punti negli apprezzamenti e perdono il podio dei più apprezzati. In generale, due intervistati su 3 promuovono l’esecutivo, mentre solo il 35 per cento approva come si muove l’opposizione del centrodestra. E’ questa la fotografia dell’istituto, pubblicata da Repubblica, quando mancano poche ore all’inizio del primo graduale ritorno alla normalità. In quadro generale di incertezze, come segnalato da Ilvo Diamanti, ilresiste con un ...

faddesso : Sondaggi, Demos: “Fiducia nel governo in calo, ma ancora al 63%. Conte in testa, Zaia e Speranza superano Meloni e… - arquer12 : RT @claudio_2022: Il plebiscito per Conte è una bufala Esiste soltanto sui media di Cairo. Pagnoncelli , su corriere e la7 pompa al 66% la… - _mary1503_ : RT @neXtquotidiano: #Sondaggi Demos, il crollo della fiducia in Giorgia #Meloni - SemGiornale : Sondaggi #Demos, #Salvini torna ai paesaggi bucolici e a postare foto dei figli per invertire il trend negativo. La… - RiganteLeonardo : @GiorgiaMeloni @ForumFamiglie Hai perso 12 punti percentuali nei sondaggi Demos rispetto a un mese fa... rivedi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Demos Sondaggi Demos, il crollo della fiducia in Giorgia Meloni next Sondaggi, Demos: “Fiducia nel governo in calo, ma ancora al 63%. Conte in testa, Zaia e Speranza superano Meloni e Salvini

L’Italia che si prepara alla fase 2 dell’emergenza, mantiene alta la fiducia nel premier Giuseppe Conte e nel governo, anche se in calo rispetto al picco del mese precedente. Tra i leader, oltre al pr ...

Enna, il dramma di Chiara: "Mia madre dimessa dall'ospedale, morta dopo poche ore da sola"

Da domani 4 maggio a Napoli riaprono i cimiteri. Vietati fiori artificiali nelle Confraternite Dal 4 maggio, nel rispetto del decreto del governo, riaprono i cimiteri anche a Napoli. Obbligo di distan ...

L’Italia che si prepara alla fase 2 dell’emergenza, mantiene alta la fiducia nel premier Giuseppe Conte e nel governo, anche se in calo rispetto al picco del mese precedente. Tra i leader, oltre al pr ...Da domani 4 maggio a Napoli riaprono i cimiteri. Vietati fiori artificiali nelle Confraternite Dal 4 maggio, nel rispetto del decreto del governo, riaprono i cimiteri anche a Napoli. Obbligo di distan ...