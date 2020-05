Quando si potrà andare a Messa? Protocollo per ricominciare a fine maggio! Ma in Sardegna… (Di domenica 3 maggio 2020) Domenica scorsa si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che scatterà domani, lunedì 4 maggio: importanti indicazioni anche per quanto concerne la celebrazione di Sante Messe e funerali. Con misure molto stringenti si potranno celebrare le esequie. La Chiesa sperava di tornare al più presto alla normalità con la Fase 2 ormai prossima, dato che non sono state rinnovate in toto le disposizioni vigenti fino al 3 maggio per contenere l’emergenza sanitaria: giorni fa anche il Papa aveva chiaramente espresso la propria opinione in merito, definendo come straordinaria la condizione attuale vissuta. LE NOVITA’ SULLE SANTE MESSE Così Giuseppe Conte sui funerali: “Sono consentite le cerimonie funebri con la partecipazione di congiunti fino a 15 persone, con guanti e ... Leggi su oasport Quando si potrà andare da una regione all’altra? Indice R0 a 0 - 2 - ora siamo distanti

Quando si potrà uscire dalla propria regione? Nella fase 2

antoniopalmieri : Oggi, #26aprile, è domenica. Una domanda vera, non polemica: dopo lo sblocco del bagno in mare vicino a casa e dell… - marimonster21 : RT @paolaferrari_og: si potrà circolare fra Regioni con R0,2. difficile visto andamento Lombardia. Va bene ! Però 1:d’ora in avanti le Tass… - SBaldracchini : @sbonaccini mia figlia è studentessa umbra fuori sede c/o Università di Bologna. Ha una casa in affitto, ora è qui… - barbara75ferre : @silvianalon @CaterinaDoglio Quando si potrà volentieri. - Stefano62756693 : Non voglio pensare cosa succederà quando si potrà uscì e riprendere i mezzi pubblici con il 50% di capienza. Il caos !!! #atac -

