Passaggio dei satelliti Starlink, stasera condizioni ideali all’osservazione al Nord: tutte le INFO con orari e dettagli (Di domenica 3 maggio 2020) A beneficiare delle condizioni migliori per l’osservazione del Passaggio dei satelliti Starlink di Elon Musk questa sera saranno le regioni del Nord. Ecco tutte le indicazioni per poter ammirare il trenino di punti luminosi allineati l’uno dietro l’altro mentre si sposta nel cielo. Al Nord, gli appuntamenti migliori (gli orari possono variare di 10 minuti) sono alle 21:10 (guardare da Nord-ovest a sud-est, Passaggio di 6 minuti) e alle 21:50 (guardare da sud-ovest a Nord-est, Passaggio di 6 minuti). Altre possibilità ma con condizioni di visibilità scarse alle 22:48 (da ovest a sud-ovest, 2 minuti) e alle 23:27 (da ovest a Nord, 5 minuti). Al Centro-Sud, invece, le condizioni di visibilità saranno scarse. Ecco gli orari in cui tentare di osservare il trenino di punti luminosi: alle 20:16 (da sud ad est, 5 minuti), alle 21:12 (da Nord-ovest a ... Leggi su meteoweb.eu Marcelo : "Vi racconto la verità sulle voci del mio passaggio alla Juve. Bello l'affetto dei tifosi bianconeri"

