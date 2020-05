L'incremento dei morti da coronavirus è il più basso da marzo (Di domenica 3 maggio 2020) Oggi è il giorno che segna l'incremento più basso nel numero di vittime da complicanze dovute a coronavirus in Italia: sono 174 ad aggiungere all'elenco, che in totale segna 28.884 vittime. Il dato viene dal quotidiano bollettino del Dipartimento della Protezione civile. Finora l'incremento più limitato era stato quello di ieri, 192 vittime, prim'ancora 260. In calo l'incremento dei casi totali di coronavirus in Italia: sono 1.389 rispetto a ieri, che invece aveva registrato un incremento di 1900 rispetto alle 24 ore precedenti. Il totale di casi (comprendente positivi, guariti e deceduti) è ora di 210.717. Nel dettaglio, i casi positivi al coronavirus - stando al bollettino del Dipartimento nazionale della Protezione civile - sono oggi 100.179 (-525 su ieri), i guariti sono 81.654 (+1.740 su ieri) e le persone decedute 28.884 (+174 su ... Leggi su agi L'incremento dei decessi da coronavirus è il più basso da marzo

Coronavirus. Nuovi contagiati e incremento dei positivi : qual è la differenza?

Rispetto a ieri si registrano 1.389 casi in più (il dato più basso dal 10 marzo). I guariti in un giorno sono 1.740. Prosegue il calo dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Al Nor ...

