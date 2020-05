Joe Pantoliano | incidente stradale per l' attore di Matrix e I Goonies

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 maggio 2020) L'Joe, celebre pere Iè rimasto coinvolto in un, per fortuna senza conseguenze gravi. L'Joeè stato ricoverato in ospedale nella giornata di venerdì, dopo essere rimasto coinvolto in un. L'e caratterista, celebre per i suoi ruoli ine I, si trovava in Connecticut, quando è stato investito da un'auto, riporta il sito TMZ. L'è stato confermato dalla moglie di Joe, Nancy Sheppard, la quale ha spiegato che Joe stava camminando con la sua famiglia, quando è stato investito da una Porsche che a sua volta era stata colpita da un'altra vettura che arrivava da un'altra direzione. Nell'impatto l'è stato sbalzato ed è finito ...