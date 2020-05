Fase 2, Università: cosa succede dal 4 maggio 2020: sessioni d’esame, sedute di laurea e tutte le novità (Di domenica 3 maggio 2020) sessioni d’esame, sedute di laurea e tante altre informazioni su quello che succederà all’Università nella Fase 2, ecco le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo a partire dal 4 maggio 2020. Visto il caos di questi giorni su Governo.it è stata pubblicata una guida per facilitare la comprensione di quello che si può e quello che non si può fare da lunedì 4 maggio 2020. Ecco nel dettaglio il focus sull’Università. Leggi anche: Fase 2, cosa si può fare dal 4 maggio: passeggiate, corsa all’aperto, bicicletta, congiunti e tutto quello che c’è da sapere Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea? Sì, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Università Federico II - parte la fase 2 : esami e lauree online fino al 31 luglio

Decreto scuola e università : cosa cambia - assunzioni e fase 2

