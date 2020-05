Fase 2, Speranza: “Errore sottovalutare il Coronavirus. Prudenza fondamentale” (Di domenica 3 maggio 2020) “La Prudenza è fondamentale”, dichiara Roberto Speranza. Intervistato da Lucia Annunziata su Rai 3, durante il programma “Mezz’ora in più”, il ministro della Salute parla della necessità di ripartire, ma rispettando tutte le misure di sicurezza. Domani parte la Fase 2, ma bisogna fare attenzione: “Il Coronavirus è ancora pericoloso, sarebbe un errore sottovalutarlo”. Il ministro: “Guai a pensare che sia tutto finito” “Abbiamo scelto di ripartire riavviando il motore industriale, produttivo del Paese”, ha sottolineato Speranza. “Tenere il motore spento troppo a lungo sarebbe un prezzo troppo alto per l’Italia sia in termini di Pil che in termini sociali”. Il titolare del dicastero della sanità ha poi denunciato: “E quando si riparte dal lavoro la foto ... Leggi su thesocialpost Fase 2 - Speranza : "Vogliamo accelerare - monitoriamo le regioni"

