Emma Marrone prima di Stefano De Martino era fidanzata con un noto calciatore | ex cognato

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 maggio 2020)e la storia con un exDa oltre un decennioè una delle artiste più apprezzate ed amate del panorama musicale italiano. La cantante salentina ha trovato il successo grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi e alle sue sue successive apparizioni come coach. Negli ultimi anni la ragazza è finita al centro del gossip anche per la sua vita sentimentale, quindi la storia d’amore naufragata conDema anche con ilFabio Borriello, fratello di Marco che è stato un fidanzato di Belen Rodriguez. Fabio Borriello e la ragione della separazione In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa,è tornata a parlare della sua storia d’amore con l’exnapoletano Fabio Borriello. In quell’occasione la cantante pugliese aveva ...