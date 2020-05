Che tempo che fa 3 maggio 2020: tutti gli ospiti di Fabio Fazio (Di domenica 3 maggio 2020) Immancabile e imperdibile l’appuntamento con Che tempo che fa oggi 3 maggio 2020. E come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nel programma di Rai 2 condotto da Fabio Fazio questa sera. La lista degli ospiti della puntata di oggi è lunga e noi come sempre vi raccontiamo qualche dettaglio con le nostre anticipazioni. Anche nella puntata di questa sera non mancheranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica. CHE tempo CHE FA ospiti E ANTICIPAZIONI 3 maggio 2020 Una grande esclusiva per Fabio Fazio questa sera. Nella puntata di Che tempo che fa in onda oggi su Rai 2 potremo ascoltare l’intervento del Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, dal 30 marzo 2020 a capo della task force anti-Covid19 del Sud-Kivu istituita dal governo congolese; al Panzi Hospital ... Leggi su ultimenotizieflash Che Tempo Che Fa : ospiti e anticipazioni 3 maggio 2020

