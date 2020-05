Calcio, Vincenzo Spadafora su ripresa della Serie A: “Per ora non se ne parla” (Di domenica 3 maggio 2020) “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!” Con queste parole il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha risposto alle tante notizie di quest’oggi riguardanti il mondo del “Pallone”. Come è noto, la novità odierna riguarda gli allenamenti individuali dei giocatori: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza ... Leggi su oasport Calcio - Vincenzo Spadafora : “Se non ci sarà intesa sul protocollo Figc non si riprenderà il campionato di Serie A”

Vincenzo Spadafora spiega : “Lo sport non è solo calcio e Serie A”

