Borja Valero: «Conte? Mi disse che non avrei mai giocato. Poi è cambiato» (Di domenica 3 maggio 2020) Il centrocampista dell’Inter Borja Valero spiega come ha convinto il tecnico nerazzurro Antonio Conte Borja Valero ha speso parole al miele per il tecnico Antonio Conte: «La sua forza è chiedere tantissimo non solo ai giocatori ma a tutti, fino ai magazzinieri e ai ragazzi dell’ufficio stampa. E, quello che chiede, offre in cambio. Mi aveva parlato a inizio stagione. Era stato chiaro: io non faccio affidamento su di te, mi aveva detto». «Poi ha visto come mi alleno, a testa bassa e mettendomi in discussione: mi ha chiamato di nuovo e mi ha detto che avrei avuto il mio spazio. Così è stato. Alla mia età e per quello che ho fatto vedere in carriera, non devo più dimostrare niente a nessuno. Né penso che a fine stagione mi scade il contratto: lavoro e mi metto a disposizione», ha concluso il centrocampista ... Leggi su calcionews24 Borja Valero : «Lautaro Barcellona? Anche Inter ha un progetto importante»

Inter - Borja Valero : «Futuro? Io dall’1 gennaio sono libero di trattare»

Borja Valero : «Non è facile accettare di giocare poco. Su Conte dico che…» (Di domenica 3 maggio 2020) Il centrocampista dell’Interspiega come ha convinto il tecnico nerazzurro Antonioha speso parole al miele per il tecnico Antonio: «La sua forza è chiedere tantissimo non solo airi ma a tutti, fino ai magazzinieri e ai ragazzi dell’ufficio stampa. E, quello che chiede, offre in cambio. Mi aveva parlato a inizio stagione. Era stato chiaro: io non faccio affidamento su di te, mi aveva detto». «Poi ha visto come mi alleno, a testa bassa e mettendomi in discussione: mi ha chiamato di nuovo e mi ha detto cheavuto il mio spazio. Così è stato. Alla mia età e per quello che ho fatto vedere in carriera, non devo più dimostrare niente a nessuno. Né penso che a fine stagione mi scade il contratto: lavoro e mi metto a disposizione», ha concluso il centrocampista ...

Gazzetta_it : Intervista a #BorjaValero: “#Lautaro rimani, all’#Inter si vince”. - MonoB9 : Borja Valero argentino e 37 enne via gazzetta dello sport ?? - ItaSportPress : Inter, Borja Valero trattiene Lautaro: 'Qui c'è un progetto vincente, abbiamo bisogno di lui...' -… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Borja Valero: 'Contro la Juventus partita strana, non la prenderei troppo in considerazione' - violanews : Borja Valero: 'Noi giocatori siamo soggetti come tutti al rischio di contagio: ci si poteva e doveva fermare prima'… -