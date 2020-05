Benji & Fede, separati ma sempre amici si mettono a nudo (Di domenica 3 maggio 2020) Doveva essere un giorno speciale, quello di oggi. Un live all’Arena di Verona per salutare i fan. Già, perché Benji & Fede, il duo più amato dalle teenager, dopo 10 anni di successi, di dischi d’Oro e di Platino, di concerti dopo concerti, hanno deciso da qualche mese di prendere strade diverse. E invece niente Arena, rimandata a data da destinarsi a causa delle restrizioni per il coronavirus, niente saluto finale (sostituito da un incontro in streaming su Instagram). Però, perché c’è sempre un però a risollevare il morale, il 5 maggio esce Naked, il libro in cui i due ragazzi si raccontano “a nudo”, e che nel sottotitolo non lascia dubbi sulle intenzioni del duo, “Tutto quello che non avete visto”. La promessa è quella di raccontarsi senza veli, “tutta la verità al ... Leggi su tvzap.kataweb Stasera Benji & Fede in concerto da casa

Benji & Fede : quando esce il libro dell’addio?

Benji e Fede oggi, concerto d'addio in streaming aspettando 'Naked'

