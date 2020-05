Vi racconto il mio Agassi | luci e ombre

Leggi su agi

(Di sabato 2 maggio 2020) Il 27 aprile Andreha compiuto cinquant'anni. Nella sua ventennale carriera, dal 1986 al 2006, il tennista di Las Vegas ha cambiato il gioco imponendosi nel circuito professionistico per il suo stile e il suo modo di essere, il suo talento e la sua immagine. Personaggio controverso dentro e fuori dal campo ma atleta, e uomo, capace di far parlare sempre di sé. Abbiamo chiesto al giornalista sportivo Vincenzo Martucci, firma storica della Gazzetta dello Sport e oggi fondatore del sito Sport Senators, di raccontarci il "suo", tra chiari e scuri, eccessi e meriti, culto dell'immagine e successi sportivi. Il risultato è un'intervista audio che abbiamo suddiviso in 6 capitoli che potete ascoltare in maniera separata e scegliendo voi l'ordine: Il profilo diI chiari e gli scuri del personaggio e dello sportivo I legami con l'Italia ...