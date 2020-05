La profondità delle tenebre e l’intensità della luce

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 2 maggio 2020) Era il migliore di tutti i tempi, era il peggiore di tutti i tempi, scriveva Charles Dickens. Dopo essere stata ripetuta per più di un secolo, questa citazione risulta ormai obsoleta al giorno d’oggi. Nel contingente storico e nella realtà in cui viviamo, misurare l’ampiezzarealtà e la priorità degli eventi col metro dicotomico migliore/peggiore, saggezza/stoltizia, fede/incredulità,, speranza/disperazione, sarebbe già una fortuna, giacché, se non altro, ci consentirebbe di inquadrare il mondo. E invece… Chi l’avrebbe mai detto … Continua L'articolo La profonditàe l’intensitàproviene da il manifesto.