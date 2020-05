Il Paradiso delle signore: Arianna Montefiori e quella nostalgia (Di sabato 2 maggio 2020) Tra le new entry della soap opera di Raiuno c’è la Venere Laura Parisi, che è riuscita a conquistare tutti a prima vista. La sua interprete racconta che… Arianna Montefiori è stata l’ultimo innesto nel cast de Il Paradiso delle signore, la soap opera di grande successo di Rai 1 giunta alla sua quarta stagione. L’attrice interpreta Laura Parisi, l’ultima Venere assunta al Paradiso delle signore: dopo unArticolo completo: Il Paradiso delle signore: Arianna Montefiori e quella nostalgia dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Il paradiso delle signore - Riccardo ammette : “Ho sentito la mancanza”

Il Paradiso delle Signore - Enrico Oetiker a Tv Soap : “Riccardo è una bella trottola emotiva”

Il Paradiso delle Signore - Puntate dal 4 all’8 Maggio 2020 : Il Matrimonio di Marta e Vittorio! (Di sabato 2 maggio 2020) Tra le new entry della soap opera di Raiuno c’è la Venere Laura Parisi, che è riuscita a conquistare tutti a prima vista. La sua interprete racconta che…è stata l’ultimo innesto nel cast de Il, la soap opera di grande successo di Rai 1 giunta alla sua quarta stagione. L’attrice interpreta Laura Parisi, l’ultima Venere assunta al: dopo unArticolo completo: Ildal blog SoloDonna

Alessia_Alexis : RT @Gaia_Mai_: Babi Gervasi alle feste vestita come una del paradiso delle signore #3msc - Digirolamo94G : RT @Gaia_Mai_: Babi Gervasi alle feste vestita come una del paradiso delle signore #3msc - blueseauis : RT @Gaia_Mai_: Babi Gervasi alle feste vestita come una del paradiso delle signore #3msc - pucciohandsup : RT @Gaia_Mai_: Babi Gervasi alle feste vestita come una del paradiso delle signore #3msc - Gaia_Mai_ : Babi Gervasi alle feste vestita come una del paradiso delle signore #3msc -