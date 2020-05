Fase 2, chi sono i congiunti? Le FAQ del governo sugli incontri dal 4 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Chi sono i congiunti che potremo incontrare a partire dal 4 maggio 2020? Il governo di Giuseppe Conte, dopo le vaghe precisazioni dei giorni scorsi, ha finalmente chiarito in modo ufficiale l'entità del via libera che scatterà il 4 maggio, primo giorno della cosiddetta Fase 2.A sei giorni dalla firma del DPCM del 26 aprile 2020, la FAQ pubblicate sul sito del governo forniscono qualche dettaglio in più, lasciando però un enorme margine di manovra ai cittadini. Per "congiunti", messo tra virgolette dallo stesso governo, a partire dal 4 maggio si riterranno:coniugi i partner conviventi i partner delle unioni civili le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) Se molti di queste precisazioni ... Leggi su blogo Coronavirus - per Palazzo Chigi gli amici : “Non sono affetti stabili”. Tutti i chiarimenti sulla fase 2

Fase 2 - sì visite a congiunti e fidanzati (no ad amici). Governo chiarisce su autocertificazione - passeggiate e lavoro

