Bella Ciao come l’Inno di Mameli. La ridicola proposta di legge del Pd: si studi nelle scuole (Di sabato 2 maggio 2020) Bella Ciao come una specie di inno nazionale, da suonare accanto all’Inno di Mameli nella ricorrenza del 25 aprile. Lo vorrebbe il deputato Pd Gian Mario Fragomeli in una apposita proposta di legge per riconoscerne il valore istituzionale di quello che fu il canto delle mondine. La canzone va studiata anche a scuola, secondo Fragomeli, unitamente alle vicende della Resistenza. Bella Ciao non era un inno partigiano Tuttavia Fragomeli ha ben presente il fatto che Bella Ciao non era un inno partigiano e dunque potrebbe a suo avviso essere adottabile da ogni cittadino che vuole lottare contro prevaricazione e intolleranza. Effettivamente Bella Ciao era una canzone delle mondine, le cui parole vennero adattate a una melodia yddish. Melodia che fa la sua apparizione agli inizi del ‘900 a New York da un musicista ucraino. I partigiani cambiano le parole e la ... Leggi su secoloditalia Concerto Primo Maggio 2020/ Diretta - scaletta Rai3 concertone : Tosca canta Bella Ciao

“Bella Ciao obbligatoria nelle scuole e canto ufficiale dello Stato”. Le priorità dei deputati Pd

RaiTre : E questo è il fiore del partigiano O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao E questo è il fiore del partigian… - LegaSalvini : ?? C’È UN PAESE DA SALVARE E COSA PROPONE IL PD? “AFFIANCARE BELLA CIAO ALL’INNO NAZIONALE” - CarloCalenda : Perché è stato trasformato in una festa di parte. A scuola ho imparato Bella Ciao come canzone simbolo della repubb… - fighen : @jemenfousoui È curioso il caso di bella ciao in sè: è stata cantata relativamente poco durante la guerra e molto d… - wania2604 : Bella ciao -