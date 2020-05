Vasco Rossi, Primo Maggio 2020: precedenti, scaletta e anticipazioni (Di venerdì 1 maggio 2020) Primo Maggio 2020, il concerto aperto da Vasco Rossi: precedenti, scaletta e anticipazioni sulla diretta che sarà atipica a causa del lockdown. Sarà Vasco Rossi ad aprire oggi la diretta del Concertone del Primo Maggio 2020: si tratta di una diretta ‘inedita’, infatti gli artisti non si esibiranno in Piazza San Giovanni come di consueto, … L'articolo Vasco Rossi, Primo Maggio 2020: precedenti, scaletta e anticipazioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Vasco Rossi : chi è Luca - figlio del cantante e di Laura Schmidt

Concerto Primo Maggio 2020/ Scaletta e diretta Rai3 concertone : apre Vasco Rossi

Concerto del Primo Maggio 2020 - la scaletta dell’evento : ospiti anche Vasco Rossi - Gianna Nannini e Zucchero - Sting e Patti Smith le star internazionali (Di venerdì 1 maggio 2020), il concerto aperto dasulla diretta che sarà atipica a causa del lockdown. Saràad aprire oggi la diretta del Concertone del: si tratta di una diretta ‘inedita’, infatti gli artisti non si esibiranno in Piazza San Giovanni come di consueto, … L'articoloè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Primo Maggio, il Concertone va in tv (con Vasco e Sting): orari, protagonisti, scaletta, ecco la guida - team_world : Stasera su @RaiTre l’edizione straordinaria del #concertone del #PrimoMaggio ?? Esibizioni di Vasco Rossi, Fasma, E… - RaiNews : #Concertone in onda venerdì #1maggio dalle 20 alle 24 in diretta su Rai3 e in contemporanea su Radio 2. Tra gli art… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Primo Maggio: Ambra conduce l'appuntamento a Roma per il terzo anno Nel cast Gian… - tomasin_luca : @ManuelSalogni vasco rossi - sally -