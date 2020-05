Trump attacca la Cina | “Il virus arriva dal laboratorio di Wuhan”

(Di venerdì 1 maggio 2020) Nuovo attacco dialla: “Il Covid-19daldi Wuhan. Ho visto le prove”. WASHINGTON (STATI UNITI) – Nuovo attacco di Donaldalla. Nella consueta conferenza stampa il presidente americano ha ribadito la certezza che il coronasia stato prodotto in undi Wuhan. “Lì deve essere successo qualcosa di terribile – ha sottolineato il presidente americano – può essere stato un errore, qualcosa che si è sviluppato inavvertitamente, oppure qualcuno lo ha fatto di proposito. Se ho le prove? Sì sì, le ho viste ma non posso dire oltre“. L’Intelligence frena: “Non abbiamo prove” Le parole dinon sono state confermate dall’Intelligence americano che conferma l’ipotesi degli scienziati: “Concordiamo – si legge in ...

