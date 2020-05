Tommasi | “sì agli allenamenti individuali | è fondamentale tornare in campo”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 maggio 2020) I club del campionato di Serie A sono al lavoro per riprendere la preparazione in vista degli. L’intenzione è quella diin campo e provare a completare la stagione. La Lega si è riunita e ha confermato la volontà di proseguire, i club sono compatti da questo punto di vista. Il presidente dell’associazione calciatori Damianoha ammesso di essere “soprattutto concentrato sulla parte del protocollo che riguarda glidegli sport di squadra. Per tutti calciatori èa fare il proprio lavoro, non solo giocare ma anche allenarsi. È questo quello che più interessa a noi, vedremo se si riuscirà a mettere per iscritto il permesso ai giocatori diad allenarsi nei centri sportivi, ovviamente in forma individuale e con tutte le sicurezze possibili. ...