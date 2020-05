Questa pandemia ci dimostra che nessuna abitudine è eterna, per cambiare basta volerlo (Di venerdì 1 maggio 2020) Molti autorevoli pensatori e studiosi, tra questi il professor Yuval Noah Harari, ritengono che il momento epocale che stiamo attraversando possa essere annoverato tra quegli snodi eccezionali che favoriscono il salto in avanti del progresso umano. Questo avviene per la semplice ragione che per rispondere a eventi imprevisti si pensano e si adottano molto rapidamente misure e strumenti che in tempi normali avrebbero richiesto un lungo iter valutativo e approvativo. Pensate alla velocità con cui abbiamo adottato una misura quale il distanziamento, impensabile per come è strutturato il nostro modello di aggregazione sociale. Pensate al lockdown. Chi avrebbe mai immaginato di poter convincere miliardi di persone nel mondo a restare a casa, a fermare qualsiasi attività lavorativa, professionale, imprenditoriale, a rinunciare alle interazioni familiari, affettive, ... Leggi su linkiesta Maradona : “Spero in una nuova ‘mano de Dios’ - perché termini questa pandemia”

Maradona : "Spero che una nuova 'mano de Dios' faccia terminare questa pandemia"

Coronavirus - e se non fosse questa pandemia il pericolo maggiore? La teoria dell’euristica della disponibilità (Di venerdì 1 maggio 2020) Molti autorevoli pensatori e studiosi, tra questi il professor Yuval Noah Harari, ritengono che il momento epocale che stiamo attraversando possa essere annoverato tra quegli snodi eccezionali che favoriscono il salto in avanti del progresso umano. Questo avviene per la semplice ragione che per rispondere a eventi imprevisti si pensano e si adottano molto rapidamente misure e strumenti che in tempi normali avrebbero richiesto un lungo iter valutativo e approvativo. Pensate alla velocità con cui abbiamo adottato una misura quale il distanziamento, impensabile per come è strutturato il nostro modello di aggregazione sociale. Pensate al lockdown. Chi avrebbe mai immaginato di poter convincere miliardi di persone nel mondo a restare a casa, a fermare qualsiasi attività lavorativa, professionale, imprenditoriale, a rinunciare alle interazioni familiari, affettive, ...

Decollanz : .@ecereda, #IBM: 'Questa #pandemia ci ha insegnato molte cose, compreso che #ricerca, #formazione e #innovazione de… - Pontifex_it : Questa pandemia ci ricorda che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali,… - crocerossa : Questa pandemia è ancora una volta occasione per ritrovarsi nei principi di universalità e fratellanza tra Consorel… - HicRhodus : La principale differenza sociale fra l'attuale pandemia e le precedenti (come la spagnola) riguarda l'attuale inter… - ottonieri : La principale differenza sociale fra l'attuale pandemia e le precedenti (come la spagnola) riguarda l'attuale inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa pandemia Papa prega per i defunti anonimi di questa pandemia Rai News Primo Maggio 2020, sindacati: "Il lavoro in sicurezza, per costruire il futuro"

Questo Primo maggio cade nel contesto di un Paese ancora impegnato a contrastare un’emergenza sanitaria drammatica. Anche in Toscana non ci potranno essere manifestazioni, feste, raduni, nelle piazze ...

La sottile ansia di dirsi opinionisti

Questo articolo è stato pubblicato sul numero 16-17 di «Vanity Fair», in edicola fino al 5 maggio. Immaginare il futuro dell’immaginario dopo un evento apparentemente inimmaginabile sembrerebbe un ese ...

Questo Primo maggio cade nel contesto di un Paese ancora impegnato a contrastare un’emergenza sanitaria drammatica. Anche in Toscana non ci potranno essere manifestazioni, feste, raduni, nelle piazze ...Questo articolo è stato pubblicato sul numero 16-17 di «Vanity Fair», in edicola fino al 5 maggio. Immaginare il futuro dell’immaginario dopo un evento apparentemente inimmaginabile sembrerebbe un ese ...