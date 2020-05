Pellezzano | due cittadini guariti dal coronavirus

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChe siamo arrivati alla vigilia della fase due di queste emergenza lo si comprende anche dei bollettini dei sindaci che sono passati dal segnalare i casi positivi a registrare le guarigioni. È successo oggi adove il primo cittadino Francesco Morra ha potuto divulgare la buona notizia. Duesonodal. M. R. della frazione Cologna e S. C. della frazione Capezzano, che erano stati contagiati dal Covid-19. “Ringrazio i due cone le loro famiglie – ha detto il Primo Cittadino – per aver rispettato in pieno le restrizioni della quarantena forzata a loro imposta a causa del contagio che hanno subito. Appena riceverò il via libera dall’Asl emetterò un’ordinanza di revoca della quarantena per Rago e Caiazzo e per le loro famiglie”. La ...