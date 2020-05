Luis Suarez | «Non esiste calcio senza contatto Ai miei tempi era battaglia ed

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 maggio 2020) Sul Giornale un’intervista all’ex Pallone d’oroMiramontes, “l’architetto del gol”. Una leggenda nerazzurra e non solo. Domani compie 85 anni. Parla della quarantena, ma anche delche è destinato a riprendere a porte chiuse. «Oggi, per il, non ci sono alternative ma ritengo che non si debba giocare, è presto, si deve aspettare, agosto, settembre, magari fare come in Olanda,assegnare il titolo. Non è la fine del mondo. I calciatori dovrebbero parlare, per tutelare la loro salute. Come si può pensare a una partitacontrasti,contatti? E a porte chiuse poi. Non è football». L’intervista è piena di ricordi sul suo passato calcistico. Su quello che era un altro. Che tanti oggi, gli fanno notare, definiscono lento e prevedibile. «Anche oggi ...