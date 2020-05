Il Paradiso delle Signore, Enrico Oetiker a Tv Soap: “Riccardo è una bella trottola emotiva” (Di venerdì 1 maggio 2020) La tormentate gesta di Riccardo Guarnieri, diviso tra la furba Ludovica (Giulia Arena), e la venere Angela Barbieri (Alessia Debandi) sono state al centro delle ultime puntate Il Paradiso delle Signore. Una storyline intensa di cui noi di Tv Soap abbiamo avuto modo di parlare con Enrico Oetiker, l’interprete di Riccardo.Leggi anche: Un Posto al Sole, Lello Giulivo a Tv Soap: “Il ruolo di Mariano Tregara mi diverte”Il Paradiso delle Signore: Tv Soap intervista Enrico Oetiker (Riccardo Guarnieri) Ciao Enrico, benvenuto su Tv Soap. Cosa pensi di Riccardo? Gli autori sono riusciti a dare molta tridimensionalità al personaggio. È partito con i difetti in evidenza e i pregi in sordina. In seguito, ha cominciato poi a esplodere tutta la sua sensibilità, la sua generosità, la sua capacità di legarsi alle persone, la sua empatia. Ho apprezzato ... Leggi su tvsoap Il Paradiso delle Signore - Puntate dal 4 all’8 Maggio 2020 : Il Matrimonio di Marta e Vittorio!

