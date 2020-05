Francesca Fialdini conduce Fame d’amore su Rai 3 | viaggio nel mondo dei giovanissimi con

(Di venerdì 1 maggio 2020) Dall’11 maggio 2020 arriva su Rai 3 un nuovo programma che vedràalla conduzione. Si chiamad’amore e ci racconta ildella conduttrice di Da Noi a ruota libera neldei più giovani. Laha visitato due comunità e lì ha incontrato giovanissime ragazze eragazzi che stanno affrontando un percorso per combattere e superare i loro disturbi alimentari.D’AMORE SU RAI 3 Nella sua intervista per la rivista Chi,ha dichiarato: “Per chi ha disturbi di questo tipo ora la casa è la prigione che o riempi di provviste o svuoti privandoti di tutto. Se sei solo puoi agire indisturbato e aggravare il problema. Se sei con la famiglia il tuo problema non riesci più a nasconderlo e questo è un altro possibile ...

FilmNewsItaly : Francesca Fialdini presenta 'Fame d’amore' - Noovyis : (“Sta per succedere”. Francesca Fialdini, una meravigliosa novità in arrivo) Playhitmusic - - istitutomorano : #26Aprile #Rai1 collegamento con la giornalista Francesca Fialdini nel programma 'A ruota libera' 26/04/2020 il nos… - zazoomblog : Fame d’Amore: Francesca Fialdini nella seconda serata di Rai 3 - #d’Amore: #Francesca #Fialdini #nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fialdini

Caffeina Magazine

Francesca Fialdini è pronta al bis in TV. Oltre all’appuntamento della domenica con Da Noi… A Ruota Libera, che non si è mai fermato durante l’emergenza Coronavirus, da lunedì 11 maggio sbarcherà nell ...Francesca Fialdini è pronta al bis in TV. Oltre all’appuntamento della domenica con Da Noi… A Ruota Libera, che non si è mai fermato durante l’emergenza Coronavirus, da lunedì 11 maggio sbarcherà nell ...