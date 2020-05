Fase 2 | scienziati “aperturisti” vs prudenti Chi ha H-index più alto spinge per

fattoquotidiano : In piena emergenza coronavirus era stato il promotore dell'”aprire tutto” con un decalogo per la fase 2 smentito e… - Tino44588447 : RT @PaoloBorg: Conte dice che per decidere sulla Fase II ha ascoltato gli scienziati..quelli scelti da lui - m_masi1960 : RT @PaoloBorg: Conte dice che per decidere sulla Fase II hanno ascoltato gli scienziati ma alcuni dicono che hanno SBAGLIATO I CALCOLI Che… - elvise1657 : RT @PaoloBorg: Conte dice che per decidere sulla Fase II hanno ascoltato gli scienziati ma alcuni dicono che hanno SBAGLIATO I CALCOLI Che… - cleghio : RT @PaoloBorg: Conte dice che per decidere sulla Fase II hanno ascoltato gli scienziati ma alcuni dicono che hanno SBAGLIATO I CALCOLI Che… -

Fase scienziati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase scienziati