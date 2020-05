Fase 2, De Luca striglia i sindaci: ora tocca a De Magistris e gli altri (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Finora ha ripetuto sino alla nausea che non ha certi poteri, in primis quello di autorità sanitaria locale, perché tutto è stato avocato alla Regione e al Governo. Quello che ha potuto fare tanto e sicuramente il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris è dare – giustamente – opinioni sulla sanità in Campania, sui posti letto, sulle ordinanze regionali. Spesso criticando ed entrando in guerra con il Governatore. Dalla pastiera a domicilio all’apertura delle pizzerie. Accusando Vincenzo De Luca finanche di non sapere come si fa il lievito della pizza, ma dimostrando in quel caso – ahimé – di non aver ben chiara l’ordinanza regionale che escludeva dalla fascia oraria i tempi di lavorazione dell’impasto. Intanto dal canto suo il primo cittadino ha sfornato di certo ... Leggi su anteprima24 Fase 2 Campania - De Luca in diretta : “Mascherina obbligatoria”. Tutte le novità

