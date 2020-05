"Cosa ci attende in futuro", Becchi mostra i numeri del post-pandemia: da non credere, di cosa moriremo (Di venerdì 1 maggio 2020) numeri terrificanti quelli sulle conseguenze della pandemia. A diffonderli, con un cinguettio, è Paolo Becchi: "'Secondo il programma alimentare mondiale più di un milione di persone sono a rischio di malnutrizione e 300.000 di esse potrebbero morire di fame ogni giorno per i prossimi tre mesi'. Questo è il futuro a livello globale. La nuova civiltà della carestia e della morte per fame". Una volta che il coronavirus avrà finito di mietere le sue vittime, per l'editorialista di Libero, subentrerà un'altra mannaia: la crisi economica. Una tesi, quella di Becchi, confermata anche dall'Europa. Giusto qualche giorno fa il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni ha annunciato "una profonda recessione inevitabile quest'anno". In poche parole "avremo una forte contrazione del Pil, peggiore di quella della crisi ... Leggi su liberoquotidiano “Al via!”. Temptation Island - la notizia che tutti attendevano : cosa sta succedendo

"Il 4 maggio? Non illudiamoci". Mauro Corona lascia di sasso la Berlinguer in diretta : fine lockdown - che cosa ci attende

Coronavirus - nuovo decreto : cosa attendersi tra Rem - bonus e stop alle tasse (Di venerdì 1 maggio 2020)terrificanti quelli sulle conseguenze della. A diffonderli, con un cinguettio, è Paolo: "'Secondo il programma alimentare mondiale più di un milione di persone sono a rischio di malnutrizione e 300.000 di esse potrebbero morire di fame ogni giorno per i prossimi tre mesi'. Questo è ila livello globale. La nuova civiltà della carestia e della morte per fame". Una volta che il coronavirus avrà finito di mietere le sue vittime, per l'editorialista di Libero, subentrerà un'altra mannaia: la crisi economica. Una tesi, quella di, confermata anche dall'Europa. Giusto qualche giorno fa il commissario per l'Economia, Paolo Gentiloni ha annunciato "una profonda recessione inevitabile quest'anno". In poche parole "avremo una forte contrazione del Pil, peggiore di quella della crisi ...

mariocalabresi : Per molti con la #Fase2 non cambierà niente. Il blocco del #turismo è un dramma, come il #coronavirus. Ho cercato s… - ste_bussolino : RT @Libero_official: 'Cosa ci attende in futuro', Becchi mostra i numeri del post-pandemia: da non credere, di cosa moriremo - pbecchi : RT @Libero_official: 'Cosa ci attende in futuro', Becchi mostra i numeri del post-pandemia: da non credere, di cosa moriremo - Noovyis : ('Cosa ci attende in futuro', Becchi mostra i numeri del post-pandemia: da non credere, di cosa moriremo) Playhitm… - Libero_official : 'Cosa ci attende in futuro', Becchi mostra i numeri del post-pandemia: da non credere, di cosa moriremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa attende GdS – Mentre la Serie A attende, cosa succede in Europa? Tra stagioni concluse e slittamenti, ecco gli altri campionati europei passioneinter.com MEETUP COSENZA E OLTRE: RIAPRIRE PIAZZA FERA/BILOTTI? SOLO LA MAGISTRATURA POTRA’ METTERE LA PAROLA FINE A QUESTA TRISTE VICENDA

Il meetup Cosenza e Oltre apprende con una certa sorpresa che il consigliere di opposizione Marco Ambrogio e il consigliere di maggioranza Vincenzo Granata, chiedono in consiglio comunale l’immediata ...

Renzi e i morti di Bergamo, bufera su Facebook: «Strumentalizzate le mie parole»

Dispiaciuto ma le sue intenzioni strumentalizzate. Cerca di riparare Matteo Renzi dopo la tempesta scatenata dalle sue parole in Senato giovedì: "Pensiamo di onorare le persone di Bergamo e di Brescia ...

Il meetup Cosenza e Oltre apprende con una certa sorpresa che il consigliere di opposizione Marco Ambrogio e il consigliere di maggioranza Vincenzo Granata, chiedono in consiglio comunale l’immediata ...Dispiaciuto ma le sue intenzioni strumentalizzate. Cerca di riparare Matteo Renzi dopo la tempesta scatenata dalle sue parole in Senato giovedì: "Pensiamo di onorare le persone di Bergamo e di Brescia ...