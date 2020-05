Coronavirus, De Luca: “Mascherina obbligatoria in Campania, chi non la indossa è una bestia” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Da oggi in Campania c’è l’obbligo di indossare la mascherina fuori casa e ci sono sanzioni per chi non lo fa. Chi non la indossa è una bestia, perché non ha rispetto per gli anziani, per i bambini e per un lavoro immane che abbiamo fatto come Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Non ci sono alibi – ha aggiunto De Luca – le mascherine oggi ci sono. Dobbiamo esser rigorosi fino all’ossessione e dico anche ai sindaci di far rispettare l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso di mascherine. I sindaci hanno il potere e il dovere di far rispettare l’ordinanza della Regione Campania che impone l’obbligo delle mascherine: vale per le forze dell’ordine ma anche per i sindaci, che io ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luca Zaia : “Le ordinanze del Veneto non sono in contrasto col DPCM”

Luca Coletto : "Il Coronavirus si ferma così"/ In Umbria "solo" 1600 casi - ecco perché

Luca Paladini guarito dal coronavirus : «Nella mia vita ci sarà sempre una linea tra il prima e il dopo» (Di venerdì 1 maggio 2020) “Da oggi inc’è l’obbligo dire la mascherina fuori casa e ci sono sanzioni per chi non lo fa. Chi non laè una bestia, perché non ha rispetto per gli anziani, per i bambini e per un lavoro immane che abbiamo fatto come Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina“. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De. “Non ci sono alibi – ha aggiunto De– le mascherine oggi ci sono. Dobbiamo esser rigorosi fino all’ossessione e dico anche ai sindaci di far rispettare l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso di mascherine. I sindaci hanno il potere e il dovere di far rispettare l’ordinanza della Regioneche impone l’obbligo delle mascherine: vale per le forze dell’ordine ma anche per i sindaci, che io ...

fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca sbotta in Consiglio regionale: “Ho buttato il sangue per salvare la Campania”. Ai consiglieri:… - VincenzoDeLuca : COVID-19: IL 4 MAGGIO NESSUN ESODO INCONTROLLATO ?? #CORONAVIRUS: ho avuto un colloquio con il Ministro dell'Intern… - repubblica : De Luca sbotta in consiglio regionale: 'Ho buttato il sangue!' - darioderrico : RT @rep_napoli: Coronavirus, Campania, il diktat di De Luca: 'Mascherina obbligatoria o sanzioni, chi non la indossa è una bestia' [aggiorn… - TV7Benevento : Coronavirus: De Luca, 'mascherina obbligatora, chi non la indossa è una bestia... -