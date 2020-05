Coronavirus, Cesenatico: il flash-mob in spiaggia degli operatori balneari (Di venerdì 1 maggio 2020) Gli operatori balneari di Cesenatico ieri pomeriggio hanno organizzato un flash-mob in spiaggia. Composta con i lettini lunga scritta di 120 metri: “Together”. Per l’iniziativa sono stati utilizzati 301 lettini. A Cesenatico gli operatori balneari hanno organizzato un flash-mob in spiaggia. Ieri pomeriggio i gestori di tre stabilimenti della zona di Levante hanno utilizzato 301 … L'articolo Coronavirus, Cesenatico: il flash-mob in spiaggia degli operatori balneari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 maggio 2020) Glidiieri pomeriggio hanno organizzato un-mob in. Composta con i lettini lunga scritta di 120 metri: “Together”. Per l’iniziativa sono stati utilizzati 301 lettini. Aglihanno organizzato un-mob in. Ieri pomeriggio i gestori di tre stabilimenti della zona di Levante hanno utilizzato 301 … L'articolo: il-mob inproviene da www.meteoweek.com.

