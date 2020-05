 Conte | Chiedo scusa per i ritardi negli aiuti Pressing del governo per accelerare

Leggi su agi

(Di venerdì 1 maggio 2020) "Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuninelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti.a nome del, e vi assicuro che continueremo a pressare perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su Facebook.