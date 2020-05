Concerto del Primo Maggio 2020 – Con Ambra Angiolini in diretta su Rai 3. (Di venerdì 1 maggio 2020) Come tradizione dal 1990, ritorna su Rai 3 il Concerto del Primo Maggio (o, più popolarmente, il Concertone). Quest’anno, però, non si tratterà del consueto evento, in diretta dal Primo pomeriggio, presso la cornice di Piazza di Porta San Giovanni in Roma, ma di un programma televisivo che unirà esibizioni da ogni parte d’Italia, all’interno di una piazza virtuale come impone da due mesi la pandemia del Covid-19. … L'articolo Concerto del Primo Maggio 2020 – Con Ambra Angiolini in diretta su Rai 3. sembra essere il Primo su Un Due Tre Blog. Leggi su unduetre Il Concerto del Primo Maggio durante la quarantena su Rai 3 - Rai Play e Radio 2

Concerto del I° Maggio; da Sting a Vasco - parata di artisti domani sera su Raitre. Ecco il cast

RaiRadio2 : «Quest'anno forse si sottolinea ancora di più l'importanza del diritto al lavoro» @frankgabbani ai microfoni di… - RaiTre : Quest'anno il concerto del @primomaggioroma ci vedrà uniti in una grande piazza globale per cantare insieme i nostr… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il concerto a distanza del Conservatorio di Musica Santa Cecilia. Gli allievi si esibiscono con un br…