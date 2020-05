Catalfo | Reddito d’emergenza e stop a licenziamenti per 3 mesi

Leggi su blogo

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il ministro del Lavoro, Nunzia, ha esposto oggi i prossimi provvedimenti del governo a sostegno di famiglie e aziende. Nonostante la crisi,sottolinea che il mercato del lavoro nel mese di marzo abbia resistito: "I dati Istat di marzo confermano che l'occupazione in quel mese ha tenuto e non ci sono stati, anche grazie al primo decreto di sostegno al. Allungheremo la Cassa integrazione per ulteriori 9 settimane - dichiara a Repubblica.it - e loaiper altri tre: non c'è motivo di mandare via lavoratori in Cig. Specie ora che abbiamo allargato la Cassa anche a chi ne era escluso, come il professionista con un solo dipendente".Il governo farà la sua parte, promette il ministro, insomma, ma sarà fondamentale che anche le aziende si diano da fare con la riqualificazione del personale: "Meno sussidi e ...