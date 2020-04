Ritrovamento delle carcasse a Torrecuso | gli esperti escludono morsi di cane o lupo

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Prima le orme, poi gli avvistamenti e infine ledi un montone e di una pecora. Insomma è una psicosi, tutti alla ricerca di questo felino che sta seminando il panico e che ha scatenato la ricerca con l’utilizzo di un drone e di un elicottero. Non è stato trovato niente al momento ma questo animale, per chi lo ha visto dovrebbe essere una pantera, sta lasciando ogni tanto una traccia. Ildi queste, comunque, ha allertato le forze dell’ordine e gli operatori sanitari. Sono intervenuti oggi pomeriggio il dott. Facchiano dell’ASL, il dott. Michele Capasso e il dott Francesco Zinno dello zooMaitine, insieme con il direttore Bartolomeo Maio, è intervenuto il gruppo CITES dei carabinieri di Napoli, i carabinieri Forestali di Vitulano, i vigili urbani e la ...

GustavM45809055 : RT @AraceliRego: Casa del Bracciale d'Oro Chiamata anche Casa delle Nozze di Alessandro.Prende il nome dal ritrovamento di un bracciale d'o… - pascali_luciana : RT @AraceliRego: Casa del Bracciale d'Oro Chiamata anche Casa delle Nozze di Alessandro.Prende il nome dal ritrovamento di un bracciale d'o… - Manuela34537619 : RT @AraceliRego: Casa del Bracciale d'Oro Chiamata anche Casa delle Nozze di Alessandro.Prende il nome dal ritrovamento di un bracciale d'o… - AraceliRego : Casa del Bracciale d'Oro Chiamata anche Casa delle Nozze di Alessandro.Prende il nome dal ritrovamento di un bracci… - MPaolonim : @RobertoBurioni ...soprattutto le sue caro Prof.! Ho ancora negli occhi e nelle orecchie le sue prime dichiarazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovamento delle

Fanpage.it

Il procedimento relativo alla presunta sepoltura in Vaticano, in una tomba del cimitero Teutonico, del corpo di Emanuela Orlandi, è stato archiviato dal giudice unico dello Stato della Città del Vatic ...Per l’elicottero Nato scomparso nel nulla con sei persone a bordo, le speranze sembrano essere terminate dopo il ritrovamento dei rottami. L’elicottero Nato canadese è scomparso nelle acque tra Grecia ...