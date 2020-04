Renzi minaccia il Governo: “Se la fase 2 non parte non stiamo in maggioranza” (Di giovedì 30 aprile 2020) Una delle giornate più complicate e tese della recente storia politica italiana si arricchisce di un nuovo capitolo. A firmarlo è ancora una volta Matteo Renzi, che dopo l’attacco a Conte in Senato, a Porta a Porta ribadisce i concetti espressi. Le sue parole fanno definitivamente vacillare il Governo ed aprono a qualsiasi scenario. Come riportano le fonti, a Bruno Vespa Matteo Renzi avrebbe detto: “Se la gente non vede arrivare i soldi è evidente che la fase due non parte ed è evidente che noi non possiamo stare in maggioranza”. Renzi minaccia: Italia Viva fuori dalla maggioranza Nel pomeriggio aveva già indicato che senza determinate misure e un approccio diverso, Italia Viva non avrebbe più dato il suo appoggio alla maggioranza di centro-sinistra su cui si regge il Governo. Nello specifico, Renzi ha contestato ... Leggi su thesocialpost Crisi di Governo minacciata da Renzi : ora Conte è a rischio

Coronavirus - la minaccia di Renzi a Conte : “Ultimo appello da Italia viva. Se sceglie la strada del populismo noi non ci siamo” (Di giovedì 30 aprile 2020) Una delle giornate più complicate e tese della recente storia politica italiana si arricchisce di un nuovo capitolo. A firmarlo è ancora una volta Matteo, che dopo l’attacco a Conte in Senato, a Porta a Porta ribadisce i concetti espressi. Le sue parole fanno definitivamente vacillare iled aprono a qualsiasi scenario. Come riportano le fonti, a Bruno Vespa Matteoavrebbe detto: “Se la gente non vede arrivare i soldi è evidente che ladue noned è evidente che noi non possiamo stare in maggioranza”.: Italia Viva fuori dalla maggioranza Nel pomeriggio aveva già indicato che senza determinate misure e un approccio diverso, Italia Viva non avrebbe più dato il suo appoggio alla maggioranza di centro-sinistra su cui si regge il. Nello specifico,ha contestato ...

fattoquotidiano : #ULTIMORA / RENZI MINACCIA IL GOVERNO “No populismo o me ne vado” - EnricoVI2 : RT @olli_gu: matteo renzi che minaccia una crisi di governo in questo momento storico è il personaggio più squallido di tutta la politica i… - peru1981 : 'I morti di Bergamo, se potessero, direbbero aprite anche per noi' l'ha detto lui e poi minaccia una crisi di gover… - DennyMaglie : RT @olli_gu: matteo renzi che minaccia una crisi di governo in questo momento storico è il personaggio più squallido di tutta la politica i… - Olivia36201190 : Renzi minaccia il governo, uno col 2% minaccia il governo, non ne usciremo mai. -