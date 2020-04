Pisano: “Bending Spoon non avrà accesso ai dati dell’App Immuni” (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – La società Bending Spoon “non fornirà alcun servizio: ha fornito il codice sorgente e alcune linee di codice. Non avrà accesso ai dati, non tratterà nessun dato. Saranno trattati i dati da soggetti pubblici“. Lo ha chiarito la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, in audizione in Commissione Affari costituzionali alla Camera in merito all’app Immuni per il contact tracing. La ministra ha ricordato che la “proposta normativa” per un’applicazione di tracciamento dei contatti ha ricevuto il parere favorevole del Garante della Privacy e ha ribadito che i dati saranno gestiti dal Pubblico. “I dati saranno sugli smartphone tranne una minima percentuale su un server centrale, in cui finiranno le chiavi cifrate, prive di capacità identificativa”: a gestire il server ci sarà ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – La società Bending“non fornirà alcun servizio: ha fornito il codice sorgente e alcune linee di codice. Non avràai, non tratterà nessun dato. Saranno trattati ida soggetti pubblici“. Lo ha chiarito la ministra dell’Innovazione, Paola, in audizione in Commissione Affari costituzionali alla Camera in merito all’app Immuni per il contact tracing. La ministra ha ricordato che la “proposta normativa” per un’applicazione di tracciamento dei contatti ha ricevuto il parere favorevole del Garante della Privacy e ha ribadito che isaranno gestiti dal Pubblico. “Isaranno sugli smartphone tranne una minima percentuale su un server centrale, in cui finiranno le chiavi cifrate, prive di capacità identificativa”: a gestire il server ci sarà ...

