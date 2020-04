Piazza Affari prosegue in rosso con le altre Borse europee guardando a BCE (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari si conferma negativa con gli altri principali listini europei. I mercati sono in attesa dell’annuncio delle decisioni della BCE fra poco. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,088. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +231 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,78%. Tra i listini europei fiacca Francoforte, che mostra undecremento dello 0,52%, calo deciso per Londra, che segna un -1,3%, in flessione anche Parigi, che cede lo 0,54%. Si allinea al tono generale la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,82% sul FTSE MIB. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+3,01%),, a dispetto dei conti in rosso e dell’outlook. Bene anche Pirelli ... Leggi su quifinanza Piazza affari in rosso - Borse deboli aspettando decisioni Francoforte

I mercati snobbano il Pil Usa - Wall Street positiva - Piazza Affari +2 - 2%. Rimbalza il greggio

I mercati snobbano il Pil Usa - Piazza Affari +2 - 2%. Rimbalza il greggio (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) –si conferma negativa con gli altri principali listini europei. I mercati sono in attesa dell’annuncio delle decisioni della BCE fra poco. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,088. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +231 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,78%. Tra i listini europei fiacca Francoforte, che mostra undecremento dello 0,52%, calo deciso per Londra, che segna un -1,3%, in flessione anche Parigi, che cede lo 0,54%. Si allinea al tono generale la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,82% sul FTSE MIB. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+3,01%),, a dispetto dei conti ine dell’outlook. Bene anche Pirelli ...

fattoquotidiano : LOTTIZZAZIONE SELVAGGIA A MPS Renzi piazza l’amico Bassilichi, che fa affari con Siena. Il Tesoro (azionista) lo s… - Agenzia_Ansa : Dopo la chiusura positiva di ieri, brusco risveglio stamani per Piazza Affari, con una perdita di oltre 2 punti per… - ForexOnlineMeIt : Piazza Affari prosegue in rosso con le altre Borse europee guardando a BCE - repubblica : Il peso del tech sul mercato Aim di Piazza Affari: brevetti e conoscenze per resistere al Covid - bizcommunityit : I mercati snobbano il Pil Usa, #WallStreet positiva, Piazza Affari +2,2%. Rimbalza il greggio #finanzaemercati -