Mercato lavoro, marzo difficile: giù occupati e boom inattivi (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Il mese di marzo è stato molto difficile per il Mercato del lavoro, a causa della pandemia di coronavirus e delle misure di lockdown, che si sono tradotte in un calo degli occupati ed in un forte aumento degli inattivi. Continua a scendere invece la disoccupazione, su un trend discendente da un certo periodo di tempo, anche per il blocco posto ai licenziamenti da parte del Governo. E’ questa la fotografia scattata dall’Istat, che ha pubblicato il consueto rapporto mensile su occupati e disoccupati. A marzo, l’occupazione è in diminuzione di 27mila posti (-0,1%) e coinvolge sia le donne (-0,2%, pari a -18mila), sia gli uomini (-0,1%, pari a -9mila), portando il tasso di occupazione al 58,8% (-0,1 punti). A marzo, si registra un boom di inattivi (+2,3%, pari a +301mila unità) – tre volte più elevata tra gli uomini ... Leggi su quifinanza Roma - apre ad Ostia il primo Mercato sociale per le famiglie in difficoltà : ore lavoro e tessera punti per fare la spesa

Il mercato del lavoro sta cambiando, proiettato sempre di più verso nuove forme, tra cui lo smart working, come dimostra l’esperienza di questi mesi, e in generale il ruolo della tecnologia, come ...

Confindustria alberghi ha presentato a Mef, MIise, Mibact e Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Un gigante chiamato industria turistico-alberghiera”, l’analisi realizzata con CDP Think Tan ...

