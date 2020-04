Lucas e Rodrigo | i nipoti di un noto pastore omofobo fanno coming out | “Siamo gay” – uno

Leggi su bitchyf

(Di giovedì 30 aprile 2020)Santos è figlio della cantante gospel Eyshila e nipote delSilas Malafaia (grande amico del presidente Bolsonaro), che ha fatto decine di discorsi pubblici contro la comunità LGBT. Il ragazzo ha recentemente fattoout dichiarandosi gay ed ha anche caricato sui social dei video in versione drag queen.ha poi parlato del rapporto con sua madre. “Se potesse scegliere, vorrebbe un figlio gay? Credo di no. Se potessi scegliere, vorrei una madre evangelica? No. Ma è successo… continuiamo ad amarci e a rispettarci a vicenda. Nonostante sia fortemente religiosa Eyshila ha pubblicato un pensiero gay friendly allegato ad una foto di suo figlio. “Sono i nostri figli, non i nostri trofei. Sono nostri, ma sono esseri indipendenti. Non sono la nostra continuazione, hanno la loro storia, con le loro scelte e le loro esperienze. ...