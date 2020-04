Live Non è la D’Urso: Barbara torna sul finto matrimonio di Pamela Prati? (Di giovedì 30 aprile 2020) Anticipazioni Live Non è la D’Urso: Barbara torna a occuparsi del Pamela Prati – gate A un anno di distanza dalla vicenda torna in televisione il Prati-gate, con protagonisti Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Dagospia ha lanciato una bomba, secondo cui sarà replicata l’intervista a Pamela Prati a Verissimo – Le Storie sabato 2 maggio, nella quale aveva svelato la non esistenza di Mark Caltagirone e dei figli, dichiarando di avere inviato a questa persona che credeva fosse innamorato di lei alcune foto intime, e attribuendo ogni colpa alle sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Quest’ultime, inoltre, dovrebbero essere ospiti a Live Non è la D’Urso domenica 3 maggio in prima serata: “Mediaset festeggia a modo suo l’anniversario della bufala scoperchiata da Dagospia. Domenica, a Live ... Leggi su lanostratv LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Orlando : “Banche non stanno svolgendo funzione assegnata da decreto”

